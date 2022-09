L’offerta WindTre GO 101 Star + Digital con Easy Pay è ancora online a un costo incredibile. I nuovi clienti possono attivarla consultando il sito ufficiale del gestore e procedendo con l’acquisto della nuova SIM.

La tariffa è rivolta ai clienti che intendono effettuare la portabilità del numero a WindTre da Iliad o uno degli MVNO selezionati. Non tutti, quindi, hanno l’opportunità di ricevere i contenuti proposti da quella che risulta essere una delle migliori offerte del momento.

Passa a WindTre con l’offerta GO e ottieni 101 GB!

L’offerta WindTre GO 101 Star + Digital con Easy Pay è disponibile a un costo di 7,99 euro al mese e permette di ricevere: minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 101 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile.

WindTre ne riserva l’attivazione a tutti i nuovi clienti provenienti da uno dei seguenti operatori low cost:

Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.

La nuova SIM è offerta gratuitamente dal gestore, che permette di riceverla tramite corriere senza richiedere alcun costo di spedizione. Inoltre, non sarà necessario sostenere alcun costo di attivazione. Il gestore tutela anche i suoi clienti dai costi imprevisti tramite il blocco automatico di tutti i servizi a sovrapprezzo.

L’unica spesa da affrontare sarà quella riguardante il rinnovo dell’offerta, che sarà automaticamente addebitata dal gestore su carta di credito, conto corrente o carta conto.