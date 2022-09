Oltre ad aver confermato che nel cuore dei nuovi Pixel 7 pulserà il nuovo SoC proprietario Google Tensor G2, Google ha condiviso tutte le opzioni di colore con cui saranno commercializzati.

Le opzioni di colore pubblicate dal colosso riguarderanno sia i modelli base, ovvero Pixel 7, che il modello Pixel 7 Pro. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Google Pixel 7: ecco tutti i colori disponibili

Abbiamo recentemente appreso che le colorazioni Obsidian (nero) e Snow (bianco) saranno fondamentalmente uguali sui due telefoni, ma ci saranno differenze riguardo le barre della fotocamera, in quanto quella del Pixel 7 Pro apparirà lucida mentre per la controparte Pixel 7 Google sembra aver optato per un trattamento opaco. Pixel 7 avrà a disposizione la colorazione Lemongrass, mentre Pixel 7 Pro la nuance Hazel. Gli scatti sono tutti frontali e fanno sembrare la barra meno curva ai lati rispetto alle anteprime originali, ci consentono inoltre di vedere che la banda dell’antenna risulta centrata sul bordo superiore di entrambi i telefoni.

Per il momento le indicazioni sulle specifiche tecniche sono scarse, ma per qual che ne sappiamo il nuovo SoC Tensor G2 sarà realizzato da Samsung e adotterà un processo produttivo a 4nm. Si è parlato anche di una migliore trasmissione dei flussi audio di qualità superiore con l’utilizzo tramite protocollo Bluetooth LE a basso consumo energetico.

Tutte le novità dell’azienda di Mountain View saranno mostrate all’evento “Made by Google” del prossimo 6 ottobre 2022, durante il quale saranno presentati ufficialmente i nuovi Pixel 7, Pixel 7 Pro e Pixel Watch, già anticipati durante lo scorso Google I/O di maggio. Google ha fatto anche sapere che tutti i dispositivi che l’azienda prevede di mostrare il 6 ottobre saranno in vendita a partire dallo stesso giorno, sebbene non si specifichino i mercati interessati.