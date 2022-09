Nelle ultime ore l’operatore virtuale ho.Mobile ha deciso di prorogare la propria iniziativa denominata ho Tanti Amici, fino al prossimo 31 ottobre 2022, salvo altre proroghe.

In questo modo, salvo ulteriori cambiamenti, l’iniziativa Porta tutti in ho. consentirà di ottenere ricariche omaggio ancora per un altro periodo di tempo. Ricordiamoci insieme come funziona.

ho.Mobile proroga ho Tanti Amici

Invitando amici e conoscenti a passare a ho. Mobile, i clienti dell’operatore possono ottenere dunque diversi premi in regalo, permettendo anche agli invitati che accettano la proposta di ottenere un vantaggio. Partecipando alla modalità ho. Tanti Amici 2.0, in particolare, per ogni amico che passa a ho. Mobile viene erogata una ricarica omaggio di 5 euro sia all’invitante che all’invitato.

Considerando che è possibile invitare fino a 10 amici, i clienti dell’operatore possono ricevere dunque fino a 50 euro di ricariche. A prescindere dalla modalità di attivazione effettuata dal nuovo cliente invitato, qualora l’invitante riesca a portare 10 amici totali in ho. Mobile, riceverà anche un’ulteriore ricarica pari a 50 euro.

In questo modo, se tutti gli amici invitati richiedono la portabilità da Iliad o da uno degli altri operatori di provenienza validi per la promozione, nel complesso il cliente ho. Mobile invitante potrà ottenere 150 euro di ricariche omaggio totali. Per la partecipazione a ho. Tanti Amici 2.0, a ciascun cliente ho. Mobile viene messo a disposizione un link dedicato unico e identificativo. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per ottenere maggiori dettagli.