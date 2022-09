Il noto produttore Motorola ha fatto il tris e ha da poco annunciato in veste ufficiale durante un importante evento a Milano ben tre nuovi smartphone della famiglia Edge che uniscono un design straordinario a funzionalità premium. Si tratta dei nuovi Motorola Edge 30 Ultra, Motorola Edge 30 Fusion e Motorola Edge 30 Neo.

Motorola Edge 30 Ultra è ufficiale e sorprende con la sua fotocamera da 200 MP

Motorola Edge 30 Ultra è il primo device annunciato da Motorola in queste ore e si distingue subito per la presenza di feature uniche. Prima fra tutte è la presenza di una fotocamera principale da ben 200 MP, la quale è stata progettata per per catturare più luce combinando 16 pixel in un unico Ultra Pixel da 2,56μm ed è stabilizzata ottimamente. Ad affiancarlo troviamo poi un sensore grandangolare da 50 MP, a cui si affiancano un sensore Macro Vision per gli scatti ravvicinati e un teleobiettivo 2x. Notevole anche la fotocamera per i selfie da 60 MP.

Le prestazioni sono al top grazie al soc Snapdragon 8+ Gen 1. È presente inoltre lo Snapdragon Elite Gaming™, l’esperienza di gioco viene portata a un livello superiore. Durante il gameplay, il dispositivo riduce la latenza del tocco con un touch rate di 360Hz, riceve aggiornamenti di grafica e prestazioni in tempo reale e, grazie al supporto per il display a 144Hz4, consente di immergersi nei giochi come mai prima d’ora.

Motorola Edge 30 Ultra vanta inoltre la presenza della ricarica rapida da 125W, ricarica wireless da 50W e la condivisione wireless da 10W. Lo smartphone vanta infine la presenza di un display OLED da 6.67 pollici in FullHD curvo ai lati. Lo smartphone è dotato anche di luci sui bordi, che, appositamente progettati su questo dispositivo, si illuminano in modi diversi per segnalare una notifica, una telefonata in arrivo o una sveglia programmata.

Motorola Edge 30 Fusion con display OLED e sensore stabilizzato otticamente

Anche Motorola Edge 30 Fusion unisce un design premium alle alte prestazioni. Troviamo ad esempio anche qui un display borderless curvo ai lati, un pannello OLED da 6.5 pollici con refresh rate da 144Hz ed è presente la ricarica rapida da 68W. Le prestazioni sono comunque elevate grazie al soc Snapdragon 888+ 5G. Il comparto fotografico è poi composto da un sensore primario da 50 MP stabilizzato otticamente e da un sensore grandangolare da 13 MP con macro integrato.

Motorola Edge 30 Neo con un design giovanile e tante colorazioni

Motorola Edge 30 Neo è l’ultimo arrivato in famiglia e si distingue per il suo design giovanile. Lo smartphone può vantare diverse nuove colorazioni, grazie alla nuova partnership a lungo termine tra Motorola e Pantone, riferimento mondiale per brand e designer di tutto il mondo che detta le tendenze nella scelta dei colori. Le colorazioni sono Very Peri, Aqua Foam, Black Onyx o Ice Palace.

Sul retro è presente una banda LED che avvolge l’alloggiamento della fotocamera e si illumina in modi diversi a seconda della tipologia di notifica. Anche qui è presente poi un display OLED da 6.28 pollici con refresh rate da 120Hz ed è presente la ricarica rapida da 68W. Anche qui il sensore principale da 64 MP è stabilizzato otticamente ed è affiancato da un sensore grandangolare da 13 MP. Le prestazioni sono infine affidate al soc Snapdragon 695 5G.

Prezzi e disponibilità

I nuovi smartphone di Motorola sono disponibili all’acquisto secondo i seguenti prezzi.