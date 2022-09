Attraverso un post sui suoi canali social, Google annuncia quello che tutti i fan aspettavano con ansia e cioè la data dell’evento di presentazione dei suoi prossimi dispositivi hardware, fra cui ritroveremo gli attesissimi Google Pixel 7 e Google Pixel 7 Pro.

L’evento di presentazione, fa sapere Google, si terrà il 6 ottobre 2022 alle 10 am locali, vale a dire alle 16:00 nostre, e sarà trasmesso in diretta streaming a livello mondiale. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Google annuncia l’evento del prossimo 6 ottobre 2022

Fra i dispositivi che saranno presentati, come conferma anche il breve video-teaser pubblicato da Google, ci saranno sicuramente Google Pixel 7, Google Pixel 7 Pro, alimentati dal Google Tensor G2, e Google Pixel Watch. Non è escluso però che possano vedere la luce anche altri dispositivi, come un nuovo Google Chromecast, il pre-annunciato Google Pixel Tablet e magari, chissà, un nuovo Nest Hub.

Google li ha già mostrati in anteprima svelando un design che, nonostante rappresenti una diretta evoluzione di quello dei Pixel 6 e 6 Pro cambia in modo significativo diversi elementi chiave, soprattutto per quanto riguarda la Camera Bar. Per quanto riguarda Pixel Watch, il gigante della ricerca in precedenza aveva affermato che arriverà con Wear OS 3 e le più recenti funzionalità di monitoraggio fitness che le persone si aspettano da un moderno smartwatch.

Martedì, Google ha dichiarato che presenterà anche nuovi dispositivi Nest, dunque è presto per tirare le somme sui contenuti dell’evento. Un dettaglio interessante proposto nell’invito è che tutti i dispositivi che l’azienda prevede di mostrare il 6 ottobre saranno in vendita lo stesso giorno.