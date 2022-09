L’operatore virtuale CoopVoce nelle ultime ore ha rilasciato una nuova campagna pubblicitaria in televisione, con protagonista il suo nuovo testimonial, parliamo del cantante Aka7even.

Il nuovo spot televisivo ha come slogan la frase “Libera la tua Voce“. Andiamo a scoprire insieme qualcosa in più di questa campagna pubblicitaria.

CoopVoce lancia un nuovo spot TV con Aka7even

Aka7even è il nuovo testimonial ufficiale dell’operatore, già presente sul sito ufficiale dello stesso dal 1° settembre 2022 per il ritorno dell’offerta Evo 200 a 7.90 euro al mese. Oltre ad essere il volto per la nuova diponibilità di questa offerta tariffaria, era previsto che Aka7even fosse anche il protagonista di una campagna pubblicitaria in TV.

La nuova pubblicità è infatti già in onda sulle principali emittenti televisive a partire dallo scorso 4 settembre 2022. Nella mattinata di ieri 5 settembre 2022 è stato caricato il video ufficiale sulla pagina YouTube dell’operatore virtuale. La colonna sonora cantata da Aka7even nello spot di CoopVoce sembra essere una nuova canzone originale dell’artista. Non è escluso che possa essere stata creata appositamente per lo spot dell’operatore.

Al termine dello spot, la voce fuori campo afferma: “Il mondo è fatto per connettersi. CoopVoce, libera la tua voce”. Lo stesso slogan era stato già utilizzato nei giorni scorsi sui profili social dell’operatore virtuale nei post con cui è stata pubblicizzata l’offerta Evo 200. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per scoprire la nuova offerta lanciata!.