Qualsiasi social network, di questi tempi, permette di pubblicare foto modificate, con filtri e chi più ne ha ne metta. Scorrendo la home di Facebook, Instagram, Twitter, non siamo certi di vedere gli utenti per ciò che realmente sono.

In questo però ci aiuta BeReal, un social network nato anni fa in Francia che sta letteralmente spopolando. Il motivo? è possibile pubblicare solo foto reali, non modificate. Scopriamo insieme come funziona.

BeReal è il social più vero di tutti

. Il suo funzionamento è semplice: con una notifica, l’app avvisa che quello è il momento in cui devi pubblicare una foto, qualsiasi cosa tu stia facendo. A quel punto si hanno solo due minuti per produrre il contenuto quanto più “reale” e pubblicarlo. Il social network utilizza sia la fotocamera sia interna che esterna del cellulare, ottenendo uno scatto doppio che può essere condiviso con gli amici o in una homepage pubblica.

L’applicazione è stata rilasciata in Francia due anni fa dagli ideatori Alexis Barreyat e Kévin Perreau, ma ha iniziato a guadagnare popolarità a livello internazionale solo a partire da metà 2022. Ad oggi la piattaforma ha 21,6 milioni di utenti attivi al mese e 2,93 milioni di persone che accedono all’app quotidianamente

L’obiettivo della piattaforma, come lascia intendere anche dal nome, è quello di catturare momenti in tempo reale, senza poter utilizzare post-produzione, filtri, o qualsiasi altro espediente che modifichi lo scatto originale. Il contenuto pubblicato dura un giorno e ricorda per alcuni aspetti Snapchat.