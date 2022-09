Man mano che più Steam Deck entrano nelle mani dei giocatori, rimane il fastidioso problema di sapere se l’eccezionale portatile riceverà o meno una nuova versione. Secondo una recente intervista, ora sembra che abbiamo una risposta a questa domanda.

Secondo VGC, vari sviluppatori di Valve sono stati chiamati per parlare del palmare dell’azienda e celebrare il fatto che il gadget è ora disponibile per il preordine in Asia nell’ultimo numero della rivista Weekly Famitsu.

Steam Deck sta diventando popolare

Durante l’intervista, il designer Greg Coomer ha dichiarato che, a meno che qualcosa non cambi drasticamente, in futuro verrà rilasciata una nuova generazione di prodotti Steam Deck. Il tema, le dimensioni e la forma della macchina cambieranno e potrebbe persino diventare una macchina per lo streaming. Lo sviluppo di Steam Deck continuerà.

Non evitando l’annuncio inaspettato, Coomer ha continuato dicendo che uno dei motivi è che si tratta di un’estensione della nostra piattaforma principale di Steam. Steam Deck è un PC in una forma diversa, ma Steam ha molti altri usi oltre a questo dispositivo portatile, come in TV o sul desktop.

Pierre-Loup Griffais, uno sviluppatore di Steam Deck, si è unito al dibattito per affermare che l’azienda ha già migliorato la durata della batteria dello Steam Deck dal lancio e che continua a concentrarsi sul fornire agli utenti un maggiore controllo sulla durata della batteria.

La durata della batteria è stata uno dei principali difetti dello Steam Deck, quindi se Valve può migliorare in quest’area, soddisferà molti giocatori. Sfortunatamente, sembra che il team non sia stato così disponibile su quando potremmo aspettarci di vedere l’hardware di prossima generazione o quale potrebbe essere il prezzo.