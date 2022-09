Disney ha in mente di lanciare un nuovo abbonamento basandosi su Amazon Prime. Cosa significa? A quanto pare, l’Azienda vorrebbe lanciare un pacchetto di vantaggi e offerte in esclusiva per tutti coloro che si sottoscriveranno al nuovo abbonamento.

La notizia è stata riportata recentemente dal Wall Street Journal, il quale mette in evidenza di come Disney si trovi in questo momento praticamente alle fasi iniziali di questo nuovo progetto.