Il primo monitor da gioco con display Samsung QD-OLED è stato presentato all’inizio di quest’anno. Quando Samsung ha presentato i pannelli QD-OLED al CES 2022, ha promesso che i nuovi pannelli saranno disponibili in più di un monitor e l’azienda sta finalmente mantenendo questa promessa con l’Odyssey OLED G8.

Se hai familiarità con l’AW3423DW, la scheda tecnica del G8 non ti sorprenderà. Ha un pannello QD-OLED da 34 pollici con un rapporto di aspetto 21:9 e una curvatura di 1800R. Lo schermo da 3.440 per 1.440 vanta un tempo di reazione di 0,1 ms e una frequenza di aggiornamento di 175 Hz e copre il 99,3 percento della gamma di colori DCI-P3. È anche certificato DisplayHDR 400 True Black e FreeSync Premium, mentre la compatibilità G-Sync non è menzionata.

Samsung rilascerà il display molto presto

Il telaio e il supporto sono in metallo. Non è qualcosa che vedrai su molti display di gioco. Il supporto, tuttavia, consente solo la regolazione dell’altezza e dell’inclinazione e, come si vede in una delle fotografie rilasciate da Samsung, non è possibile collegare VESA al G85SB a causa dell’illuminazione RGB integrata sul retro del pannello. Non è l’ideale in termini di usabilità. Inoltre, non sono sicuro di cosa stesse pensando Samsung quando ha deciso di incorporare la connettività HDMI 2.1 e DisplayPort 1.4 ma solo nelle dimensioni Micro e Mini. Si spera che l’azienda includa adattatori con la scatola. Naturalmente, include le funzionalità Samsung Gaming Hub e Smart Platform.

Il G85SB sarà disponibile per l’acquisto entro la fine dell’anno. Samsung non ha fornito dettagli sui prezzi.