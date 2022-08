A ottobre abbiamo riferito che l’iPhone SE ‘più conveniente’ di terza generazione si sarebbe basato sul design dell’iPhone XR e sul suo display LCD da 6,1 pollici piuttosto che sull’iPhone 8 e sul suo schermo LCD da 4,7 pollici. L’iPhone SE di seconda generazione è stato costruito in modo simile sull’iPhone 8, ma il precedente iPhone SE utilizzava il display LCD da 4 pollici dell’iPhone 5s.

Come si è scoperto, Apple è tornata sull’iPhone 8 per il modello di iPhone SE più recente, presentato a marzo. Tuttavia, le voci sono tornate sull’iPhone SE di quarta generazione. Per iniziare, l’analista di TF International Ming-Chi Kuo ha dichiarato a dicembre che ‘prevediamo che Apple debutterà con un nuovo iPhone SE nel 2023 con un display più grande del supporto da 4,7 pollici e 4 GB di memoria dell’1H22 SE (contro i 3 GB dell’1H22 SE).

iPhone SE utilizzerà lo stesso chip dell’iPhone XR

Il prossimo iPhone SE, secondo AppleTrack, sarà costruito sull’iPhone XR e sfoggerà un display LCD da 6,1 pollici. Poiché il fattore di forma sarà basato su iPhone XR, saranno inclusi il notch, la fotocamera True Depth e, naturalmente, Face ID. Sarà inclusa una fotocamera posteriore da 12 MP, oltre a protezione da polvere e acqua IP67. La batteria potrebbe anche vedere un aumento significativo dalla batteria da 2018 mAh utilizzata sull’attuale iPhone SE alla batteria da 2942 mAh utilizzata per alimentare l’iPhone XR.

Sarebbe interessante vedere quale chipset Apple utilizza sotto il cofano, dato che l’ultimo modello di iPhone SE presentava l’A15 Bionic a 5 nm. In genere, Apple inserisce un nuovo SoC nell’attuale modello SE, il che implica che l’A16 Bionic a 4 nm verrà utilizzato nel prossimo. Tuttavia, poiché iPhone 14 e iPhone 14 Max saranno entrambi dotati della CPU A15 Bionic, Apple potrebbe trovarsi in una situazione insolita in cui il silicio utilizzato sul suo modello economico è più sofisticato dei chip utilizzati su iPhone 14 non Pro.

Un chip prodotto utilizzando il nodo di produzione a 4 nm, come l’A16 Bionic, avrà più transistor di un dispositivo prodotto utilizzando il nodo a 5 nm, come l’A15 Bionic. Più transistor ha un chip, più è potente ed efficiente dal punto di vista energetico. Quindi, a meno che Apple non determini che l’iPhone SE di quarta generazione, in uscita il prossimo anno, avrà lo stesso chip del modello di terza generazione, l’iPhone SE (2023) più economico avrà quasi sicuramente un chip migliore rispetto alle versioni standard dell’iPhone 14.