Come forse saprai, Google voleva unire il suo software di chat video gratuito Duo con la sua app di videoconferenza Meet in un’unica app mobile denominata Meet. Quando Google ha rilasciato un aggiornamento che ha spostato le funzioni di Meet nell’app Duo il progetto è iniziato. Un altro aggiornamento, questa volta con una consegna graduale, ha aggiornato l’icona e il nome dell’app Duo in Meet.

L’app Meet doveva essere interrotta, ma nel frattempo Google l’ha ribattezzata Meet (Originale). Di conseguenza, gli utenti Android hanno sia l’app Meet (la precedente app Duo con funzionalità Meet) sia le app Meet (originale) sui loro telefoni.

Google ha ora tre app per le videochiamate

Tuttavia, come è consuetudine quando viene introdotto qualcosa di nuovo, alcune persone si sono opposte alle modifiche e hanno protestato con Google. Di conseguenza, l’azienda ha ripristinato il nome e l’icona di Duo, lasciando ai clienti tre app anziché due: l’app Duo (Duo e Meet combinati), l’app Meet (Duo e Meet combinati) e Meet (originale).

C’è una spiegazione logica per quello che sta succedendo a Google? Secondo 9to5Google, la società ha ripristinato il nome e l’icona di Duo per aiutare i consumatori che cercano Duo a individuare l’app. Ciò implicherebbe che il nome e l’icona di Duo (che ora è una scorciatoia per l’app Meet) svaniranno per sempre dopo un certo periodo di tempo. Se vai su Google Play Store e cerchi Duo, apparirà un elenco, ma evidenzierà solo le funzionalità di Duo (come la possibilità di avere una chat video di gruppo con un massimo di 32 utenti).

Se hai già installato Duo sul tuo telefono, quando tocchi il pulsante “Apri” nella scheda del Play Store, vieni indirizzato a Meet, dove puoi connetterti con i tuoi contatti toccando il pulsante “Connetti su Meet”. Se cerchi Meet sul Play Store, troverai un elenco di Meet (originale). Tuttavia, se vai nel cassetto delle app e selezioni Duo o Meet, ti ritroverai sulla stessa pagina. Quando tocchi Meet (Originale), otterrai semplicemente Meet.