Ieri ASUS ha anticipato un imminente aggiornamento della sua gamma di giochi ROG Phone 6 in un tweet: il ROG Phone 6D Ultimate, che sarà alimentato dalla CPU MediaTek Dimensity 9000+. Per quanto entusiasmante sia stato, una nuova serie di rendering dei dispositivi suggerisce che i giocatori mobile potrebbero presto avere il doppio dei motivi per attendere con impazienza il prossimo evento dell’azienda, che ora sembra portarci non una, ma due nuove varianti di ROG Phone 6D.

Il precedente teaser di ASUS menzionava semplicemente il 6D Ultimate e accennava a un evento del 19 settembre in cui avremmo imparato di più. Ora, il leaker Evan Blass ha condiviso mockup con 91Mobiles, il che implica che l’azienda ha due dispositivi in ​​lavorazione. Il ROG Phone 6D sarebbe simile al ROG Phone 6, mentre il 6D Ultimate sarebbe simile al 6 Pro.

ASUS rilascerà presto ROG Phone 6D e 6D Ultimate

L’unica differenza estetica tra i rendering 6D e 6D Ultimate e il ROG Phone 6 e 6 Pro sembra essere una nuova tonalità di grigio ardesia. Quella nuova opzione di colore sarebbe esclusiva dei modelli alimentati da Dimensity, mentre i loro parenti alimentati da Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 erano disponibili solo in bianco o nero. Secondo i rendering, entrambi i prossimi aggiornamenti manterranno i rispettivi pannelli posteriori illuminati, l’array a tripla fotocamera e il marchio sgargiante negli stessi punti dei loro predecessori non D.

ASUS potrebbe non contemplare alcun cambiamento importante qui, ma il moniker Ultimate aumenta sicuramente le nostre aspettative in termini di prestazioni. Fino a quando non avremo una conferma formale il 19 settembre, non sapremo esattamente cosa aspettarci da questi nuovi telefoni ROG in termini di prestazioni e altri aspetti distintivi.