Insieme alla sua grande rivelazione alla Gamescom, il profilo Steam di Hogwarts Legacy è stato aggiornato con i requisiti di sistema consigliati. I requisiti PC sembrano accettabili per un gioco di ruolo open world con budget elevato.

Inizialmente sono rimasto sorpreso dalla GTX 1070 come opzione grafica minima, che è anche il minimo raccomandato da Elden Ring, anche se non è proprio giusto. Il 1070 ora ha quasi sei anni, il che è piuttosto antico per una carta di grado medio-alto. È davvero sorprendente che spingerà presumibilmente la risoluzione 1080p e le prestazioni a 60 fps in una versione AAA del 2023.

Hogwarts Legacy arriverà tra qualche mese

Dal terribile porting di Dark Souls: Prepare to Die Edition per Games For Windows Live, bloccato a 720p/30fps, le prestazioni “minime” hanno fatto molta strada. Con hardware ancora più vecchio, i giocatori esperti potrebbero essere in grado di spremere da Legacy esperienze con risoluzione maggiore/frame rate compromesse.

Le prestazioni del gioco sembrano essere aiutate dalla tecnologia di ricostruzione dell’immagine, l'”Impostazione di qualità/prestazioni di alto livello” elencata nei requisiti. Nvidia DLSS non funzionerebbe con le vecchie schede GTX e Radeon con queste specifiche, quindi sembra essere la soluzione di Avalanche o l’FSR di AMD.

Sono perplesso dalle impostazioni suggerite dal gioco, che sono 1080p, 60fps con impostazioni High su una combo i7-8700/GTX 1080 Ti comparabile. Quest’area avrebbe potuto essere utilizzata meglio per consigliare hardware per risoluzioni maggiori, ma per ora questo è un buon inizio e una discussione totalmente teorica. Dovremo aspettare fino al 10 febbraio per scoprire come si comporta Hogwarts Legacy.

Impostazioni minime consigliate:

Sistema operativo: Windows 10

API: DirectX 12

Processore: Intel Core i5-8400 o AMD Ryzen 5 2600

Memoria: 8 GB di RAM

Grafica: Nvidia GeForce GTX 1070 o AMD RX Vega 56

Memoria: 85 GB di spazio disponibile (preferibilmente SSD)

Impostazioni consigliate: