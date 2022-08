Sebbene il numero di smartwatch Wear OS 3 disponibili in questo momento sia piuttosto limitato, ora puoi ricevere chiamate audio WhatsApp al polso se disponi di un dispositivo indossabile compatibile.

Alcuni utenti sono stati in grado di effettuare chiamate audio sul Galaxy Watch 5 appena annunciato dopo aver scaricato WhatsApp beta alla versione 2.22.19.12. Questa sembra essere una chiamata nativa, anche se non sembra essere confinata al più recente Galaxy Watch. Secondo quanto riportato sul subreddit Wear OS, alcuni possessori di Galaxy Watch 4 possono anche ricevere chiamate vocali WhatsApp al polso, ma solo con WhatsApp versione beta 2.22.19.11.

WhatsApp ha aggiornato un’impostazione in beta

Tuttavia, sembra che nel loro caso si distingua da una chiamata audio convenzionale per la presenza di un logo WhatsApp sotto le informazioni di contatto. Questa icona aderisce al tema One UI, il che implica che potrebbe apparire solo se abbinata a un telefono Samsung Galaxy.

In precedenza, le chiamate vocali di WhatsApp si aprivano sul dispositivo associato anziché su un orologio Wear OS con l’opzione ‘Rispondi alla chiamata sul telefono’. Ora puoi gestire la chiamata senza il tuo dispositivo fintanto che sei accoppiato e entro il raggio d’azione. Ciò è particolarmente importante dato che non esiste un client WhatsApp ufficiale per Wear OS.

Se sei un membro del programma beta, questa opzione è abilitata per impostazione predefinita senza alcuna impostazione da modificare. A partire da ora, puoi accettare solo chiamate vocali WhatsApp e non puoi avviarle su nessun orologio Wear OS. Ciò implica, per il momento, un’opzione gradita ma a senso unico.