Tronsmart T7 è una cassa portatile bluetooth perfetta per le feste e per ascoltare la musica in compagnia, data l’estrema compattezza, ma sopratutto il prezzo relativamente ridotto. Oggi, infatti, può essere acquistata con un esborso finale di soli 54,99 euro, sempre e soltanto su Amazon.

Dotata di una caratteristica forma cilindrica, la cassa prevede un posizionamento verticale, per una migliore diffusione della musica a 360 gradi, ed il controllo mediante la pressione dei comodi pulsanti su un lato lungo della stessa. La certificazione IPX7 la rende perfetta per l’ascolto della musica a bordo piscina, in quanto anche se si dovesse bagnare, le componenti interne rimarrebbero ugualmente protette e perfettamente funzionanti.

Tronsmart T7: le qualità

Ciò che rende la Tronsmart T7 ancora più appetibile agli occhi dei più, è sicuramente il LED RGB nella parte superiore, in grado di animare ancora di più la festa, ma sopratutto di ricreare interessanti giochi di luce a ritmo musicale. La potenza non manca, il driver integrato è da 30 watt e riesce a raggiungere un volume più che sufficiente per ambienti particolarmente grandi, mantenendo ugualmente una buona qualità audio complessiva.

Il prodotto è perfettamente compatibile con qualsiasi dispositivo in commercio, data la connettività bluetooth 5.3, fino alla distanza massima garantita dallo standard di connessione. Se interessati ad una maggiore personalizzazione, segnaliamo la presenza di una applicazione mobile dedicata, con la quale equalizzare il suono con 6 effetti audio differenti, ma sopratutto attivare l’integrazione con i principali assistenti vocali, quali Siri, Google Assistant e similari.

Il prodotto può essere acquistato al prezzo finale di soli 54,99 euro direttamente su Amazon, mediante la pressione di questo link. La spedizione è gestita dalla stessa Amazon, con tempi di consegna rapidissimi.