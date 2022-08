Snapchat ha presentato oggi un nuovo strumento Dual Camera che la sua community può utilizzare per pubblicare fotografie e video sulla piattaforma. Come BeReal e Filmic Pro, consente agli utenti di filmare o acquisire immagini con entrambi gli obiettivi contemporaneamente.

Snap’s Camera è una delle fotocamere più popolari al mondo. Oggi stiamo rilasciando Dual Camera, una nuova funzionalità che consente agli Snapchatter di catturare diverse prospettive contemporaneamente, consentendo a tutti di essere parte dell’esperienza mentre si svolge.

Snapchat per iOS si aggiorna con una novità

Per utilizzare la nuova funzionalità Doppia fotocamera, avvia Snapchat e cerca una nuova icona nella barra degli strumenti della fotocamera. Gli utenti possono iniziare a creare Snap, Storie o filmati Spotlight con il doppio della prospettiva con un solo passaggio. Secondo la dichiarazione, ‘La doppia fotocamera è un metodo creativo per la nostra comunità per catturare momenti elettrizzanti pur facendo parte della memoria, come ballare a un festival musicale o momenti quotidiani come le tue esperienze culinarie in cucina’.

Dual Camera offre quattro opzioni di disposizione: verticale, orizzontale, picture-in-picture e cutaway. Gli utenti possono utilizzare strumenti creativi come musica, adesivi e obiettivi nello stesso modo in cui farebbero in un tipico post di una storia. La funzione Dual Camera di Snapchat è ora disponibile a livello internazionale per gli utenti iPhone, anche se potrebbe volerci del tempo per raggiungere tutti. Gli utenti Android dovranno attendere alcuni mesi prima di poter utilizzare questa funzione.

La community di Snapchat viene riconosciuta per la sua originalità. Snap ha un programma di premi per i creatori Spotlight in cui assegna milioni di dollari agli Snapchatter qualificati che creano i migliori Snap Spotlight. Condividi le tue creazioni con doppia fotocamera su Spotlight o, se l’ispirazione arriva rapidamente, crea uno Snap da condividere con gli amici o pubblicare nella tua Storia.