WhatsApp ha iniziato a testare in versione beta la sua nuova funzione Comunità su Android all’inizio di questa settimana, con il potenziale per migliorare l’esperienza di chat di gruppo dell’app. Per i partecipanti al test, l’opzione per creare nuove comunità si trova nella barra delle schede all’estrema sinistra, con opzioni per chat, stato e chiamate. È lì che si trovava la scorciatoia della fotocamera, quindi come hai scattato le foto? Fortunatamente, sembra che WhatsApp abbia già scoperto una nuova posizione per la fotocamera.

Il collegamento alla fotocamera di WhatsApp era precedentemente accessibile scorrendo verso destra nell’elenco delle chat o nella barra delle schede di sinistra. Con le community che prendono il suo posto, WABetaInfo ritiene che la scorciatoia persa possa riapparire, anche se accanto al pulsante di ricerca e al menu dell’hamburger. Quella posizione in alto potrebbe essere difficile da ottenere, soprattutto se stai utilizzando un telefono più alto come Google Pixel 6. Tuttavia, il posizionamento è ovvio e non sarà difficile da individuare.

WhatsApp ha già trovato un altro posto per la fotocamera

Il lavoro su quel trasferimento è ancora in corso e non è ancora disponibile per i beta tester, ed è certamente possibile che l’app trovi un nuovo posto per la scorciatoia della fotocamera quando le community raggiungeranno il canale stabile. Non saremmo sorpresi se WhatsApp mantenesse la scorciatoia della fotocamera nella barra delle schede, più a sinistra, dopo Comunità. Un altro suggerimento è un pulsante della fotocamera mobile, simile a quello visto nella pagina Stato.

Infine, non è molto noto, ma c’è un collegamento alla schermata iniziale sepolto nel menu del widget per un facile accesso alla fotocamera di WhatsApp. Se WhatsApp rimuove il collegamento scorri verso destra per aprire la fotocamera, puoi provare a inserirlo tra le icone dell’app. Quando accadrà, avremo tutti i dettagli, oltre a suggerimenti su come sfruttare al meglio le community.