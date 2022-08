Per commemorare il terzo anniversario di Pokémon Masters EX dalla sua uscita nel 2019, DeNA e The Pokémon Company hanno rilasciato nuovi eventi e partner di sincronizzazione per il gioco. Questo aggiornamento è degno di nota perché aggiunge Ash e Pikachu come coppia giocabile al gioco.

I fan del franchise di videogiochi dovrebbero essere consapevoli del fatto che Ash non è mai stato giocabile in precedenza in un gioco Pokémon. Creano una coppia di tipo Electric con Pikachu e possono usare mosse come Thunderbolt. Coloro che vogliono aggiungere Ash e Pikachu alle loro squadre possono farlo fino alle 23:00 del 16 ottobre 2022.

Pokèmon Masters EX, arriva l’aggiornamento

Sygna Suit Cynthia & Lucario (29 agosto) e Sygna Suit Red & Pikachu (30 agosto) sono due nuovi partner che si uniscono ad Ash e Pikachu (31 agosto). Queste coppie di tipo Fighting ed Electric sono accessibili solo fino al 2 ottobre 2022, rispettivamente. Oltre alle coppie, una nuova modalità di gioco chiamata Trainer Lodge consente ai giocatori di fare amicizia con altri allenatori che si sono riuniti sull’isola e di mandarli in missione per raccogliere varie ricompense.

L’accesso tra oggi e il 2 ottobre ti darà 3.000 gemme di gioco. Coloro che giocheranno per 14 giorni fino al 13 settembre riceveranno 3.300 gemme extra. Queste gemme possono essere utilizzate per cercare coppie e ottenere personaggi aggiuntivi. Sebbene non sia iniziato come un eccellente gioco di strategia per Android, Pokémon Masters EX è migliorato notevolmente nel corso degli anni grazie ai frequenti aggiornamenti e al supporto della community.