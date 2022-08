Su Netflix è in arrivo una importante rivoluzione. Il colosso dello streaming è pronto ad introdurre un nuovo piano di abbonamento che farà la felicità di una importante fetta del pubblico.

Gli utenti potranno guardare i propri film e serie tv preferite a fronte di un costo di abbonamento più basso. Per permettere questa riduzione, i contenuti in streaming saranno interrotti, una volta ogni tanto a detta di Netflix, da stacchi pubblicitari.

Stando alle ultime indiscrezioni lanciate da Bloomberg, è possibile stabilire il presunto costo di abbonamneto per questo nuovo piano. L’azienda di Reed Hastings lancerà l’abbonamento con pubblicità ad un prezzo compreso tra 7 e 9 dollari al mese.

Netflix si sta preparando a lanciare il nuovo piano di abbonamento low cost ma con pubblicità per convincere gli utenti indecisi

Si tratta di una scelta strategica in quanto è quasi la metà dell’abbonamento più popolare negli Stati Uniti. Gli utenti d’oltre oceano sembrano preferire il piano da 15,49 dollari senza pubblicità per guardare tutte le proprie serie preferite.

L’obiettivo di questa mossa è quello di attirare la fetta di pubblico più sensibile al costo del servizio di streaming. Secondo gli studi portati avanti dal colosso, in cambio di un abbonamento dal prezzo ridotto, questi utenti sono disponibili a guardare le pubblicità durante la visione.

Netflix ha confermato che gli stacchi pubblicitari non saranno troppo invasivi e ci sarà un adeguato rapporto tra minuti di streaming e interruzioni. Le prime stime indicano quattro minuti di pubblicità per ogni ora di visione. Le pubblicità saranno mostrate prima di ogni contenuto e, in alcuni casi, anche durante ma mai alla fine.

Il debutto del nuovo piano di abbonamento è previsto entro la fine dell’anno in alcuni mercati selezionati. Inizialmente il numero di Paesi sarà limitato ad una dozzina e, se i test dovessero riscontrare le aspettative, verrà esteso anche in tutte le altre nazioni.