Per Instagram non sono tempi facili. Lo scontro con TikTok si fa sempre più arduo da affrontare e le novità pensate non coinvolgono gli utenti, anzi. Non è poco il malcontento suscitato a causa degli ultimi aggiornamenti introdotti. La stessa piattaforma è stata costretta a fare un passo indietro abbandonando la volontà di dar maggior rilievo ai video e ai Reel.

Secondo Alessandro Paluzzi, Mosseri avrebbe già una soluzione a portata di mano. Il leaker ci informa sulla volontà di Instagram di introdurre una novità che riprende quanto proposto dall’app BeReal.

Instagram copia BeReal: la funzione è già sottoposta a test!

Stando a quanto riferito dal leaker, Instagram sta già lavorando a una nuova funzione che renderà tutto più interessante. Gli iscritti potranno sfruttare una novità che riprende fedelmente quanto proposto da BeReal.

Durante la giornata, quindi, sarà richiesto di postare foto o video spontanei. Una sorta di challenge che sarà avviata dalla stessa app nel corso delle varie giornate. Instagram inviterà gli utenti a condividere Stories di diverso tipo e ogni iscritto avrà soltanto due minuti di tempo per pubblicare lo scatto.

L’intenzione è quella di rendere la permanenza sull’app più accattivante per gli iscritti invogliandoli a trascorrere un maggior tempo sulla piattaforma. Infatti, la funzione richinerà la condivisione di foto ogni giorno a diversi orari.

La novità non è ancora disponibile per gli utenti e i test stanno coinvolgendo soltanto gli addetti ai lavori. In futuro Instagram potrebbe procedere con il rilascio della novità ma al momento non si ha alcuna certezza.