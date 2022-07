Instagram è in rivolta. Ormai da tempo la piattaforma ha subito delle drastiche modifiche che l’hanno allontanata dal suo scopo principale rendendola soltanto uno strumento tramite il quale fronteggiare social come TikTok, capaci di offrire a ogni iscritto un maggior coinvolgimento, giorno dopo giorno e senza perdere un colpo.

Gli utenti non apprezzano gli aggiornamenti introdotti. Kyle Jenner e Kim Kardashian, nomi di un certo spessore all’interno della piattaforma, hanno manifestato il loro dissenso e alcuni utenti hanno addirittura dato il via a una petizione.

Durante i primi giorni di quest’ultima settimana Mosseri, capo di Instagram, aveva annunciato l’arrivo di novità che avrebbero semplicemente alimento il malcontento degli iscritti. L’intenzione sembrava infatti quella di rendere Instagram quanto più simile a TikTok tramite il ricorso alla riproduzione dei video a schermo intero e su sfondo nero.

Le novità sarebbero state accostate a quanto già introdotto, che privilegia i video alle foto trasformando ogni clip in un Reel che, in caso di profilo aperto, potrà essere utilizzato da chiunque per la realizzazione di remix.

Instagram fa un passo indietro!

A suscitare gran parte del malcontento è l’algoritmo al quale Instagram fa ricorso per il suggerimento dei contenuti da visualizzare. A differenza di TikTok, in grado di consigliare video in base ai gusti di ogni iscritto, la piattaforma sembra adottare una strategia differente che mette in secondo piano quello che all’origine era il suo reale obiettivo.

Visualizzare foto e video di amici, condividere contenuti personali e meno “instagrammabili” è ormai impossibile. Inoltre, l’eliminazione del feed in ordine cronologico rende il tutto ancora meno interessante.

Gli iscritti non apprezzano le novità già introdotte e si schierano contro quelli che potrebbero essere gli aggiornamenti in arrivo prossimamente. Forse, però, le probabilità che Instagram torni ad essere quella di una volta non sono così basse.

Mosseri ha annunciato di voler tenere conto dell’opinione degli iscritti. In un’intervista dichiara infatti:

“Dobbiamo assolutamente fare un grande passo indietro e riorganizzarci. Torneremo con una nuova idea o iterazione. Quindi ci lavoreremo su!”

Adesso, dunque, non ci resta che sperare e attendere. Presto potremo scoprire quali saranno le nuove prospettive della piattaforma e, quindi, le novità previste.