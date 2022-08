Una versione beta limitata di Play Games per PC è stata introdotta da Google all’inizio di quest’anno. Questa versione beta ha fornito a un gruppo selezionato di clienti l’accesso alle prime build del servizio mentre era ancora in fase di sviluppo. Dopo un ritardo di otto mesi, Google ha ufficialmente aperto la sua versione beta, il che significa che i clienti possono visitare il sito Web di Google, scaricare la versione beta e testarla da soli senza doversi registrare per una lista d’attesa.

Per fornire a più giocatori l’accesso ad alcuni dei più popolari giochi Android sui loro personal computer Windows, Google sta lavorando da tempo a un progetto chiamato Google Play Games for PC. Questi sforzi vengono eseguiti indipendentemente da quelli compiuti da Microsoft per portare le applicazioni Android su Windows 11.

Google Play Games è arrivato su PC

La beta di Play Games per PC è stata estesa alla Tailandia e all’Australia nel corso dell’estate, ma i clienti hanno dovuto ancora aspettare per poter partecipare. La versione beta è ora disponibile per il download per tutti gli utenti in questi paesi, nonché in Corea, Hong Kong e Taiwan.

Google non solo sta aprendo il test a più utenti, ma sta anche abbassando i criteri minimi per i partecipanti, rendendo molto più facile per i giocatori partecipare alla beta. Requisiti minimi per la versione beta del PC di Google Play Games:

Windows 10 (v2004)

SSD con almeno 10 GB di spazio di archiviazione

Grafica Intel UHD 630 (o comparabile)

4 core della CPU

8 GB di RAM

Account amministratore di Windows

Virtualizzazione hardware attivata

Summoners War, Cookie Run: Kingdom, Last Fortress: Underground e Top War sono solo alcuni dei giochi che sono entrati nell’elenco in continua espansione di giochi compatibili con la beta di Google, che attualmente include più di 50 titoli.

Il download della beta è ora disponibile per i giocatori nei territori specificati. Google ha dichiarato che intende pubblicare a breve ulteriori informazioni sulle beta imminenti e sulla disponibilità geografica.