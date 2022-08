Presto arriverà un altro smartphone della serie G di Motorola e si chiamerà Moto G72. Secondo quanto riferito, il dispositivo è stato scoperto su più siti di certificazione, come la Telecommunications and Digital Government Regulatory Authority (TDRA) negli Emirati Arabi Uniti, il Bureau of Indian Standards (BIS) e l’IMEI. La Federal Communications Commission (FCC) degli Stati Uniti è uno di questi siti di certificazione. Si prevede che il dispositivo elencato sarebbe il successore del Moto G71 introdotto l’anno precedente.

MySmartPrice è stato il primo sito Web a notare che uno smartphone con il numero di modello XT2255 era stato elencato sui siti Web di FCC, TDRA e BIS. Inoltre, il database IMEI includeva le informazioni. Sulla base delle informazioni fornite dalla FCC, sembra che lo smartphone verrà spedito con una batteria che ha una capacità di 5.000 mAh. Secondo le specifiche, fornisce anche il supporto per le opzioni di comunicazione NFC e Bluetooth.

Moto G72 arriverà molto presto

Inoltre, il quotidiano cita una certificazione DEMKO per suggerire che il telefono potrebbe essere in grado di supportare la ricarica rapida a 33 W in futuro. Inoltre, l’elenco BIS del Moto G72 fornisce ulteriori prove del fatto che il prodotto sarebbe stato effettivamente introdotto nel mercato indiano. Di recente, Motorola ha lanciato un gran numero di nuovi telefoni sui mercati sia in India che in tutto il mondo. Ha mostrato per la prima volta il Moto G32 e il Moto G62 in India all’inizio di questo mese. Inoltre, è stato rivelato che la società, che è di proprietà di Lenovo, rilascerà tre smartphone della serie Edge sul mercato globale l’8 settembre.

Come accennato in precedenza, il Moto G72 dovrebbe essere rilasciato come successore del Moto G71, introdotto all’inizio di quest’anno in India con un SoC Qualcomm Snapdragon 695, una batteria da 5.000 mAh, una ricarica rapida TurboPower da 33 W e altre funzionalità. In aggiunta a ciò, il gadget includeva una disposizione a tripla fotocamera sul retro e un display AMOLED da 6,4 pollici con un perforatore. Il prezzo per la configurazione più semplice, che aveva 6 GB di memoria e 128 GB di spazio di archiviazione, era di Rs 15.999.