Il 30 agosto Xiaomi terrà un evento di lancio in India per la serie NoteBook Pro 120G e Smart TV X. Nel periodo che precede l’evento di lancio, l’azienda ha pubblicato dei micrositi dedicati per entrambi i dispositivi, sui quali hanno gradualmente svelato le loro specifiche più importanti. Ha presentato in anteprima alcune delle importanti funzionalità del nuovo laptop e ci ha dato il nostro primo assaggio di esso all’inizio di oggi. Inoltre, Xiaomi ha rivelato dettagli cruciali riguardanti la serie Smart TV X.

Secondo il microsito, le dimensioni dello schermo che saranno disponibili per la serie Xiaomi Smart TV X saranno rispettivamente di 43, 50 e 55 pollici. È stato verificato che tutti e tre i tipi avranno una risoluzione video 4K. I televisori di prossima uscita hanno tutti cornici relativamente strette attorno al display su tutti e tre i lati dello schermo. Inoltre, Xiaomi ha lasciato intendere che la serie Smart TV X avrebbe una funzione “Zoom In”.

Xiaomi Smart TV X è stato già annunciato

Il microsito non cita nessun’ulteriore informazione riguardante la serie Xiaomi Smart TV X oltre a quanto qui mostrato. Nei prossimi giorni, potremmo anticipare che l’azienda ci fornirà suggerimenti su ulteriori funzionalità.

Si prevede che la Xiaomi Smart TV X Series arriverà come successore della serie Mi TV 5X, che fece il suo debutto nell’agosto dell’anno precedente. In particolare, quest’ultimo ha fornito compatibilità per Dolby Vision e HDR10+ oltre a una risoluzione di 4K. Sono dotati di una potenza sonora di 40 W e sono dotati di. Il processore quad-core a 64 bit che alimenta la serie Mi TV 5X è abbinato a 2 Gb di RAM e 16 Gb di spazio di archiviazione.

Il prezzo iniziale per la serie Mi TV 5X era di 31.999 rupie per il modello più semplice. Dovremmo anticipare che la prossima serie X di Xiaomi Smart TV arriverà con miglioramenti rispetto al modello che sostituisce. Allo stesso modo, dovremmo anche anticipare che arriveranno con un prezzo iniziale leggermente più alto.