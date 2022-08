Mark Gurman di Bloomberg riferisce che Apple potrebbe iniziare a incorporare annunci pubblicitari in Apple Maps già dal prossimo anno. Gurman ha dichiarato nella sua e-mail Power On più recente che il team di ingegneri dell’azienda ha già avviato il processo di creazione del software per abilitare gli annunci di ricerca. Secondo recenti rapporti, Apple inizierà a incorporare quel lavoro nel 2023 per i suoi clienti.

Gurman aveva affermato in passato che la società aveva recentemente sperimentato una versione interna di Maps che presentava annunci di ricerca. Questi tipi di pubblicità sono già serviti da Apple tramite l’App Store.

Apple Maps potrebbe aggiornarsi presto

Gli sviluppatori hanno la possibilità di pagare l’azienda per dare al loro programma un posizionamento più alto nei risultati di ricerca. Ciò garantirebbe che venga visualizzato nella parte superiore della pagina ogni volta che gli utenti cercano termini particolari. Secondo Gurman, la funzionalità degli annunci di ricerca all’interno di Maps sarà per lo più invariata. Ad esempio, un ristorante messicano potrebbe pagare Apple per far apparire la propria azienda più in alto negli elenchi locali quando le persone cercano termini come “tacos”. Questo porterebbe più clienti al ristorante.

A quel tempo, Gurman ipotizzò che il test fosse una componente di uno schema di Apple per aumentare notevolmente la quantità di denaro ricavata dalla pubblicità. Ha dato il merito dell’iniziativa a Todd Teresi, il vicepresidente dell’azienda che si occupa della divisione pubblicità. Teresi attualmente prevede che l’azienda raggiungerà almeno 10 miliardi di dollari di entrate annuali entro i prossimi anni. La divisione attualmente genera circa 4 miliardi di dollari di entrate annuali.