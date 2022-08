Lo sapevate che esistono dei trucchi che vi permettono di capire se il vostro smartphone è intercettato o spiato? ogni produttore ne mette a disposizione di differenti, tuttavia esistono anche soluzioni di base che aiutano a comprendere anzitempo una spiacevole situazione.

Quanto vi racconteremo, lo anticipiamo, è da ritenersi valido per ogni brand o marca, ciò sta a significare che tutte le piccole attenzioni possono essere ad ogni modello in commercio, a prescindere dal sistema operativo, dal prezzo o similari. In determinate condizioni, i malviventi potrebbero essere in grado di creare antenne fittizie, a cui gli smartphone si collegando, o con le quali scambiano dati/informazioni, permettendo agli stessi di accedere indisturbati a tutte le password. Come fare però per capire se il vostro smartphone è intercettato?

Spiare smartphone: ecco come fare per capirlo