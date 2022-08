Fra non molti giorni il produttore cinese iQOO presenterà un nuovo smartphone. In particolare, si tratta del nuovo iQOO Z6 e quest’ultimo farà il suo debutto ufficiale sul mercato durante un evento di presentazione che si terrà il prossimo 25 agosto 2022.

iQOO sta per presentare ufficialmente il nuovo iQOO Z6: ecco i dettagli

Il prossimo 25 agosto 2022 il sub brand di Vivo terrà un evento di presentazione durante il quale presenterà il nuovo iQOO Z6. Nonostante manchi ormai poco al suo debutto, sono emersi in queste ore diversi dettagli sul sito web China Telecom.

Secondo quanto riportato sul sito, il nuovo device a marchio iQOO sarà diverso rispetto alla sua versione presentata per il mercato indiano qualche tempo fa. Il nuovo device (conosciuto con il numero di modello V2220A) avrà un display con una diagonale da 6.64 pollici con un foro centrale per la selfie camera. La risoluzione sarà pari a 2388 x 1080 pixel.

Dal punto di vista prestazionale ci sarà il soc Snapdragon 778G. Sul posteriore lo smartphone disporrà di una tripla fotocamera con sensori rispettivamente da 64, 2 e 2 MP, mentre la selfie camera è da 8 MP. La batteria avrà una capienza di 4500 mAh e sarà in grado di supportare la ricarica rapida da 80W. Saranno infine presenti all’appello il jack audio da 3.5 mm per le cuffie e il chip NFC per i pagamenti contacless. Le colorazioni previste sono Black, Golden Orange, Jade e Star Sea.

Il sito China Telecom parla anche di prezzi. In particolare, iQOO Z6 avrà un prezzo di partenza di circa 339 euro al cambio attuale.