Eurospin riesce ancora una volta a superare le dirette concorrenti con una delle migliori campagne promozionali dell’ultimo periodo, la perfetta soluzione per riuscire a spendere il minimo indispensabile, senza dover rinunciare alla qualità generale degli sconti effettivamente lanciati.

La soluzione corrente risulta essere attiva solo ed esclusivamente nei punti vendita fisici, ricordiamo infatti che gli acquisti non possono essere completati sul sito ufficiale, ma solamente in specifici punti vendita del nostro territorio. I prodotti sono interamente distribuiti con garanzia di 24 mesi, la quale è perfetta per coprire esclusivamente i difetti di fabbrica, non i danni accidentali.

Eurospin: tutte le nuove offerte da non perdere

Con Eurospin gli utenti possono dormire sonni tranquilli, la campagna promozionale parte con l’offrire la possibilità di acquistare nuovi prodotti a meno di 7 euro, tra cui ad esempio troviamo il frustino montalatte a soli 6,99 euro, una cifra di tutto rispetto per un dispositivo molto interessante.

Non mancano comunque occasioni da non credere legate a modelli decisamente più costosi e performanti, tra questi ad esempio troviamo la gelatiera Ariete da soli 39 euro, passando anche per un bellissimo robot da cucina in vendita a 199 euro, oppure il congelatore a pozzetto da 189 euro, per finire con uno dei prodotti migliori del momento, il frigorifero combinato Candy, acquistabile a 329 euro.

Tutti questi prodotti possono essere acquistati solamente da Eurospin, se interessati potete recarvi presso un qualsiasi punto vendita in Italia, senza costi aggiuntivi.