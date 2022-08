La prima puntata della serie Jetpack Joyride è stata rilasciata nel 2011 da Halfbrick Studios, la stessa azienda responsabile dell’enorme successo commerciale di Fruit Ninja. Oggi, più di dieci anni dopo, il sequel, Jetpack Joyride 2, è finalmente disponibile per l’acquisto esclusivamente tramite Apple Arcade.

Il primo gioco è un corridore infinito free-to-play e riceve ancora aggiornamenti. Tuttavia, il team di sviluppo ha deciso di andare in una direzione diversa con il sequel e ha creato un’esperienza che include una campagna completa con livelli e boss. Puoi anche aggiornare tutte le armi del protagonista Barry Steakfries e il suo jetpack e, poiché il gioco è disponibile su Apple Arcade, non ti imbatterai in pubblicità o acquisti nel gioco.

Jetpack Joyride 2 è già un successo

Sorprendentemente, il gioco non include una modalità in cui il gioco può continuare all’infinito. All’inizio di questo mese, il designer di giochi principale di Jetpack Joyride 2 Francisco Gonzalez e il lead artist Toni Martin hanno riferito che quella modalità sarà aggiunta nel prossimo futuro.

‘La modalità senza fine è qualcosa che sappiamo per certo che alcuni fan vorranno, ed è qualcosa su cui stiamo lavorando, ‘Spiega Gonzalez. ‘Naturalmente, il nostro obiettivo è mantenere alta l’intensità del gioco nelle prossime settimane. Ci saranno aggiornamenti e questa sarà una delle modifiche che verranno aggiunte nel prossimo futuro.

Per chiunque volesse provare il gioco può provarlo sottoscrivendo un abbonamento ad Apple Arcade, il servizio di giochi che la società ha rilasciato qualche anno fa. Oltre al nuovo titolo di Halfbrick Studios ci sono centinaia di titoli da provare, gratuiti e senza pubblicità o acquisti in-app.