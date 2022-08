Ci sono molte app che vengono create senza alcuno scopo apparente. Per questo motivo, ecco l’elenco di alcune app divertenti e strane per Android che potrebbero interessarti.

Uova di Pasqua su Android

Come dice la descrizione, questa è una raccolta di tutti gli easter egg di Android apparsi nel corso degli anni. L’app include gli easter egg che vanno da Android Gingerbread (il primo) fino ad Android 11. È una piccola app divertente per vedere che aspetto avevano tutti questi piccoli segreti nascosti e come funzionavano.

Questo è fondamentalmente tutto ciò che fa questa app. Seleziona la versione che ti interessa, visualizza l’easter che ti interessa ed il gioco è fatto.

Embiggen

Embiggen è un’app molto semplice: digiti del testo e lo ingrandisce. Anche se potrebbe sembrare inutile a prima vista, ci sono casi d’uso reali per questa app. Puoi digitare brevi messaggi in luoghi rumorosi e mostrarli a qualcuno vicino a te. Gli screenshot mostrano che puoi usarlo in una barra e attirare l’attenzione di qualcuno senza avvicinarti a loro.

Flying With Gauss di Xash3D

Flying With Gauss è uno sviluppatore su Google Play Store con una raccolta di app eccellenti ma di nicchia.

Alcune delle app includono Xash3D FWGS, Husky for Pleroma, CS16Client e molti altri. La maggior parte delle app sono motori per eseguire Half-Life o Counter-Strike sul telefono con una selezione di mod e modalità di gioco. Il motore e le mod funzionano sorprendentemente bene, purché tu fornisca i tuoi dati di gioco.

È molto specifico, ma alle persone sembra davvero piacere quando riescono a trovare una situazione per usarlo.