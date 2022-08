I campi di estrazione del litio in Sud America sono stati immortalati in uno scatto da un fotografo aereo in una straordinaria alta definizione.

Anche se le immagini possono essere mozzafiato da guardare, rappresentano il lato oscuro del nostro mondo.

Il litio rappresenta una via d’uscita dalla nostra dipendenza dalla produzione di combustibili fossili. Essendo il metallo più leggero conosciuto sul pianeta, è ora ampiamente utilizzato nei dispositivi elettrici dai telefoni cellulari e laptop, dalle automobili agli aerei.

Le batterie agli ioni di litio sono famose soprattutto per l’alimentazione dei veicoli elettrici, che dovrebbero rappresentare fino al 60% delle vendite di auto nuove entro il 2030. La batteria di una Tesla Model S, ad esempio, utilizza circa 12 kg di litio.

Queste batterie sono la chiave per una fonte di energia rinnovabile. Allo stato attuale, la domanda di litio non ha precedenti e molti affermano che è fondamentale per passare alle energie rinnovabili.

Tuttavia, questo non ha un costo: l’estrazione dell’elemento chimico può essere dannosa per l’ambiente.

Il fotografo aereo tedesco Tom Hegen è specializzato nel documentare le tracce che lasciamo sulla superficie terrestre. Il suo lavoro fornisce una panoramica dei luoghi in cui estraiamo, perfezioniamo e consumiamo risorse.

Questa regione ricca di giacimenti naturali si trova dove si incontrano i confini del Cile, dell’Argentina e della Bolivia. E circa un quarto è immagazzinato nelle saline di Salar de Atacama nel nord del Cile.

Siamo di fronte ad una crisi

“Dato che gran parte del mio lavoro riguarda l’estrazione, la lavorazione e l’uso delle risorse, mi sono interessato alla transizione del settore della auto verso l’elettrico“, dice Tom Hegen.

“Il litio è uno dei componenti chiave per la costruzione di batterie per auto e volevo fotografare i più grandi siti dove viene estratto questo materiale, ovvero Cile, Bolivia e Argentina“. Lo scenario è preoccupante. Le foto mostrano come il fenomeno del passaggio all’elettrico stia consumento rapidamente queste miniere.

La domanda che si pongono tutti adesso è: ci sarà abbastanza litio in futuro per tutti?