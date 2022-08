Il mondo del collezionismo sta diventando sempre più importante nel corso degli anni. Oggetti che sembrano totalmente inutili riacquistano una nuova vita dopo tantissimo tempo. Una categoria del collezionismo che sta spopolando nel nostro Paese è senza ombra di dubbio quello che riguarda le SIM telefoniche, ricercate da tantissimi appassionati.

Perché sono così importanti? Le SIM telefoniche rare, definite anche Top Number, sono così famose per via di una loro personalissima particolarità. Infatti, queste SIM non sono affatto come le altre poiché hanno in sé una sequenza numerica differente rispetto alle schede che circolano abitualmente nel mercato della telefonia mobile.

SIM Top Number: la peculiarità di questi oggetti rari

Alcune SIM Top Number presentano una rara particolarità, ossia che al posto di avere 7 cifre, come la stragrande maggioranza dei numeri, ne hanno 6. Un qualcosa di estremamente raro, vero?

Ce ne sono altre, invece, che hanno una sequenza numerica molto particolare e facilissima da ricordare. Ad esempio, è possibile che ci troviamo davanti numeri con la stessa cifra ripetuta fino alla fine (3XX XXX XXX) oppure con una sequenza a scaletta (335 X47 46Y).

Nei siti di aste non è impossibile incappare nelle SIM Top Number. Tuttavia è importante saperle riconoscere e comprendere che non sono degli oggetti da collezionismo economici. Infatti, spesso i venditori le mettono in vendita a 1.500-3.000 euro.

Il nostro consiglio, sia per gli appassionati che per chi si sta appena affacciando a questo mondo, è quello di esplorare quanti più oggetti possibili. Oltre a trovare qualcosa che sicuramente vi interesserà, questo potrebbe essere uno spunto anche per entrare nel mercato in qualità di venditori e magari racimolare qualche soldo extra.