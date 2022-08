PayPal: un messaggio spaventoso svuota il conto degli italiani

Da più giorni si sta diffondendo sul web un nuovo messaggio che parlerebbe di PayPal. Purtroppo lo stesso sarebbe arrivato nella casella e-mail di tantissime persone che si sarebbero dunque ritrovate a perdere soldi improvvisamente.

Questo inviterebbe tutti a compiere alcune modifiche, le quali in realtà servono ai truffatori per ottenere le credenziali di accesso utili per svuotare successivamente il conto. State quindi molto attenti e non fidatevi, ma soprattutto evitate di diffondere il messaggio che ritroverete proprio qui in basso. Ricordati che la cosa più importante è non cliccare sui link che trovate alla fine di questi messaggi.

PayPal: questa è la truffa che si nasconde all’interno del messaggio in posta

Il team di sicurezza di PayPal ha notato attività insolite relative al tuo conto PayPal. Questa attività è associata al deposito su bet365.com utilizzando il tuo conto PayPal.

Per ulteriori indagini, il team di sicurezza di PayPal ha dovuto sospendere la tua richiesta per la transazione ed estendere il pagamento con un ritardo di 48 ore.

Se eri il proprietario di questa richiesta di pagamento, non fare nulla e ignora questo messaggio.

PayPal autorizzerà automaticamente la transazione dopo 48 ore, quindi non dovresti preoccuparti.

In caso contrario, se non hai effettuato questo trasferimento, segui i passaggi seguenti per annullare la transazione e richiedere immediatamente il rimborso.

PayPal ti richiederà di verificare la tua identità per garantire che tu abbia bisogno del rimborso del denaro e non di qualcun altro.

Si prega di completare la richiesta di rimborso facendo clic sul collegamento sottostante.

Accedi al tuo conto PayPal