Netflix: film e serie tv da vedere in spiaggia tra un bagno e l'altro

Il tempo passato in spiaggia dovrebbe essere oro colato, eppure quando siamo sulla sabbia in attesa che passino le famose 2 ore di digestione, sembra non passare mai. Quindi come ammazzare il tempo? Le proposte non mancano: ci si può rilassare semplicemente, oppure si può leggere un buon libro, fare le parole crociate, ascoltare i discorsi della gente accanto (ma questo lo omettiamo, forse è meglio), disegnare, scrivere, meditare, dormire, ascoltare musica o anche guardare una bella serie tv/ film su Netflix. In ognuno di questi casi vi consigliamo di godervi il momento, perché durante l’inverno che verrà siamo certi che lo rimpiangerete.

Netflix: l’elenco dei nuovi arrivi, i film e non solo

La famosa piattaforma Netflix per il mese estivo ha proposto i film La stagione dei matrimoni e Carter. Dal 12 agosto invece arriveranno Day Shift – A caccia di vampiri, 13: Il musical, Royalteen – L’erede, Linee parallele, 365 giorni 3, That’s amor, Me Time – Un weekend tutto per me, e Seoul Vibe – L’ultimo inseguimento. Ma anche Midsommar – Il villaggio dei dannati, I morti non muoiono, Prima ti sposo poi ti rovino, The Amazing Spider-Man, e infine Altrimenti ci arrabbiamo.

Tra i documentari sarà possibile vedere Clusterf..k: Woodstock ’99, Los ladrones: l’ultima grande rapina, Untold: La fidanzata inesistente, Untold: Ascesa e declino di AND1, Untold: Operation Flagrant Foul, e I am a Killer.

In conclusione, Netflix ad agosto offrirà ai suoi clienti le serie tv The Sandman, Ho ucciso mio padre, Locke & Key, Non ho mai…, A Model Family, Chi scherza col fuoco, Alma – stagione 1, Echoes, Kleo, Chad and JT Go Deep, Lost Ollie – stagione 1, Mo – stagione 1, Deepa & Anoop – stagione 1, e He-Man and the Masters of the Universe – stagione 3.