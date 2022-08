La consegna tramite i droni Amazon consentirà consegne ancora più rapide ai clienti, inoltre questo sistema aumentarà la sicurezza e l’efficienza complessive nella rete di trasporto.

“Quando abbiamo avviato per la prima volta Amazon Prime Two-Day Delivery 17 anni fa, era considerato rivoluzionario. Portare i pacchi alle persone dove li volevano, nel giro di pochi giorni, è stato eccitante e nuovo.” dice un portavoce della società.

“Da allora, abbiamo sviluppato nuove tecnologie e investito nella nostra rete logistica che ci ha aiutato a consegnare i pacchi ai clienti in due giorni, un giorno e persino lo stesso giorno.”

Ma un’altra rivoluzione è in atto: i droni Prime Air potranno consegnare ai clienti Amazon in meno di un’ora, in modo sicuro.

Sembra fantascienza, ma sta succedendo. La società sta costruendo droni completamente elettrici che consegnano pacchi in meno di 60 minuti.

Ma l’azienda sa che i clienti si sentiranno a proprio agio nel ricevere consegne di droni solo se sanno che il sistema è sicuro e affidabile. Sebbene sia impossibile eliminare tutti i rischi del volo, stanno adottando un approccio aerospaziale collaudato.

Quindi come funziona?

Il corpo: un drone robusto sviluppato utilizzando gli standard aerospaziali sono affidabili quanto i metodi di trasporto via terra.

Il cervello: un sistema di rilevamento ed evita per garantire che il drone sia in grado di rilevare e stare lontano da ostacoli nell’aria e a terra, come altri aerei e persone e animali domestici nei cortili. Con questo sistema, anche se il drone può incontrare situazioni inaspettate potrà prendere comunque decisioni sicure, in modo autonomo e sicuro.

Le regole: la società sta creando un sistema automatizzato di gestione dei droni per pianificare le traiettorie di volo e garantire che ci siano distanze di sicurezza tra il i droni e gli altri aeromobili nell’area.

Per quasi un decennio, hanno innovato ciascuna di queste tre aree, con un team di esperti di sicurezza, aerospaziale, scienza, robotica, software, hardware, test e produzione che lavorano per garantire che il sistema soddisfi gli obiettivi richiesti.