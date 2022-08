Il colosso Motorola si è confermato nuovamente presente nel settore degli smartphone, soprattutto quando parliamo di dispositivi di media gamma Android.

L’azienda ha recentemente presentato sul mercato un nuovo dispositivo, si tratta di Moto G62 che sembrerebbe un ottimo entry level! Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Motorola Moto G62 è un ottimo entry level

Il Moto G62 è un entry level in pieno stile Motorola che mira molto alla concretezza. Il nuovo smartphone monta uno schermo da 6.55 pollici FHD+ MaxVision 20:9 aspect ratio IPS, 120Hz refresh rate, processore Octa Core Qualcomm Snapdragon 695 8nm con GPU Adreno 619L e 6/8 GB di memoria RAM con 128 GB di memoria interna espandibile fino ad 1TB.

Sul retro troviamo una tripla fotocamera rispettivamente da 50 megapixel la principale, 8 megapixel il sensore grandangolo e 2 megapixel il sensore macro. La fotocamera anteriore è invece di 16 megapixel. Dal lato connettività troviamo 3.5mm audio jack, Stereo Speakers, Smart PA (Internal DSP), Dolby Atmos, sensore d’impronte digitali laterale.

La batteria è da 5.000 mAh ed il sistema operativo pre installato è Android 12 con My UX. Sono dunque confermate in pieno le specifiche tecniche che trapelarono qualche settimana fa. Il nuovo Moto G62 arriva ufficialmente per il mercato indiano, nelle colorazioni Frosted Blue e Midnight Gray, ad un prezzo che parte dall’equivalente di circa 220 euro.