Iliad ha diversi progetti per questo mese di agosto. Il provider francese torna ad essere leader nel campo della telefonia mobile, grazie alla conferma di alcune tra le sue più popolari offerte.

Nel dettaglio, proprio in questi ultimi giorni, il gestore transalpino ha deciso di inserire ancora una volta nei suoi listini la promozione Giga 150. Gli utenti avranno la possibilità quindi di attivare una delle ricaricabili più convenienti del momento con soglie di consumo elevate e costi da vero e proprio ribasso.

Iliad, la tariffa con 150 Giga ed il 5G a costo zero

Gli abbonati che decidono di sottoscrivere la Giga 150 avranno a loro disposizione un pacchetto che prevede un costo pari a 9,99 euro ogni mese. Per gli utenti, al costo per il rinnovo mensile dell’offerta, ci sarà da aggiungere una quota una tantum dal valore di 10 euro.

I clienti che attivano questa promozione riceveranno chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche 150 Giga per la connessione di rete.

La vera sorpresa per coloro che decidono di attivare la Giga 150 è rappresentata dalla tecnologia 5G. Gli utenti, infatti, potranno beneficiare per la prima volta di questo servizio completamente a costo zero.

Il 5G sarà gratis sia per i vecchi clienti sia per i nuovi clienti che hanno sottoscritto la Giga 150. La strategia commerciale di Iliad è quindi ancora parallela rispetto a quella di TIM e Vodafone. Iliad, infatti, non prevede alcun genere di costo aggiuntivo per la navigazione di rete ad altissime velocità.