Il 16 agosto, un numero impressionante di dieci giochi verrà aggiunto alle librerie Premium ed Extra per i membri di PlayStation Plus. Sono evidenziati in un post sul blog PlayStation e i tre giochi Yakuza — Yakuza 0, Yakuza Kiwami e Yakuza Kiwami 2 — sono quelli che spiccano di più. Tutti e tre sono giochi di ruolo d’azione molto apprezzati, ma Yakuza 0 è generalmente considerato come il passaggio più agevole alla serie principale di Yakuza.

A loro si unirà il gioco horror multiplayer Dead by Daylight, che incarica quattro giocatori di difendersi o, più probabilmente, scappare da un singolo inesorabile assassino. Dead by Daylight si è affermato come uno degli slasher multiplayer più popolari nel corso degli ultimi anni e lo consideriamo addirittura uno dei migliori giochi horror attualmente disponibili. Potrete giocare al titolo dal 16 agosto, giorno in cui titoli che trovate nella lista in basso verranno aggiunti al servizio.

PS Plus Extra introdurrà diversi titoli Yakuza

Oltre allo sparatutto cooperativo open world Ghost Recon Wildlands, sarà disponibile anche l’accattivante Bugsnax tramite il servizio in abbonamento. Xbox Game Pass ha recentemente ampliato la sua libreria con l’aggiunta di Bugsnax e Ghost Recon Wildlands, entrambi arrivati ​​all’inizio di questo mese. Tutto ciò suggerisce una crescente sovrapposizione tra PlayStation Plus e Game Pass di Microsoft.

Ci sarà anche una selezione di vecchi giochi e giochi di portata più modesta inclusi nel servizio di abbonamento online di Sony. Il 16 agosto, i seguenti videogiochi saranno disponibili per gli abbonati PS Plus: