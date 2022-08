La Disney ha rivelato l’intenzione di aumentare il costo mensile del suo servizio di abbonamento Disney Plus. L’aumento è dovuto a un deficit operativo di $ 1,1 miliardi nel terzo trimestre del 2022. Anche se questo può sembrare preoccupante, la Disney ha precedentemente avvertito che il servizio continuerà a perdere denaro fino al 2024. Nonostante la sua perdita, il servizio ha aggiunto 14,4 milioni di clienti, portando il suo totale a 152,1 milioni. Ciò arriva quando la rivale Netflix ha appena rivelato per la prima volta nella sua storia una diminuzione degli abbonati.

Nonostante sia un nuovo arrivato, Disney Plus offre una scelta diversificata di materiale supportato da quattro fantastici pilastri: Disney, Marvel, Pixar e Star Wars. A novembre 2019 il servizio ha debuttato negli Stati Uniti, in Canada e nei Paesi Bassi. Da allora è stato diffuso in nuove regioni e il contenuto è stato notevolmente ampliato.

Disney Plus, i prezzi aumenteranno da dicembre

Coloro che stanno pensando di lasciare Disney Plus dovrebbero essere consapevoli del fatto che un nuovo livello supportato dalla pubblicità sarà disponibile entro la fine dell’anno. Il canone mensile per il nuovo servizio di abbonamento supportato dalla pubblicità sarà di circa 7,99 euro. Anche se potrebbe non essere la soluzione migliore, c’è qualcosa per le persone che desiderano continuare a guardare il materiale Disney Plus.

Insieme all’aumento dei prezzi per Disney Plus, anche le altre proprietà della società vedranno un aumento, tra cui Hulu e ESPN Plus. Il nuovo costo mensile per Disney Plus e Hulu inizierà l’8 dicembre 2022 e le modifiche ai prezzi di ESPN Plus inizieranno il 23 agosto 2022.