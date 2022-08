I colossi Oppo e OnePlus da qui in avanti avranno non pochi problemi, le due si sono infatti viste fermate le vendite dei propri smartphone in Germania.

Il blocco è avvenuto in seguito ad un disputa con Nokia riguardante alcuni brevetti sul 5G. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

OnePlus e Oppo: vendite ferme in Germania

Dopo aver perso il ricorso a questa causa che protrae ormai da anni, Oppo e OnePlus non potranno più vendere dispositivi sul suolo tedesco, e il divieto potrebbe espandersi anche in altre nazioni. La disputa sui brevetti tra Nokia e Oppo, come anticipato, va avanti da diversi anni: a luglio, il tribunale distrettuale di Mannheim aveva ordinato alle due società di accordarsi sui diritti d’utilizzo delle tecnologie dei brevetti, ma questo non è successo per via di richieste “irragionevolmente alte” da parte del colosso finlandese.

In seguito a ciò, il tribunale regionale di Monaco ha imposto il divieto di vendere smartphone a partire dal 5 agosto. Gli effetti di questo divieto sono già visibili: sul sito tedesco di Oppo sono stati rimossi tutti i riferimenti all’acquisto di smartphone, e la stessa cosa è accaduta sul sito OnePlus. Entrambe le società potranno continuare a vendere altri prodotti, come cover o auricolari, mentre per gli smartphone bisognerà affidarsi a store di terze parti con dispositivi ancora presenti nei propri magazzini.

Nessun problema invece per gli utenti che utilizzano già smartphone Oppo e OnePlus: i dispositivi continueranno a funzionare senza problemi, sarà ancora garantito il supporto e inoltre saranno rilasciati gli aggiornamenti previsti, come espressamente dichiarato da Oppo sul proprio sito web.