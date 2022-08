Molti pensavano che questa fetta di salame ​​fosse la stella più vicina al sole, ma in realtà era solo uno “scherzo da scienziato“.

Questa è un’immagine di Proxima Centauri, la stella più vicina al Sole, situata a 4,2 anni luce da noi. Ma sembra che un famoso scienziato si sia divertito a postare online una foto che ha fatto il giro del web.

Lo scienziato e storico della scienza ha condiviso su Twitter queste idee accompagnate da una foto molto interessante, ecco il post in questione.

Le scuse dello scienziato

Il tweet di Klein ha ricevuto oltre 2.300 retweet e 15.000 “mi piace“, segno che molti sono caduti nella trappola. Da qui la predica dello scienziato: “Quando è l’ora dell’aperitivo“, scrive Klein, sottotitolando il suo tweet, “I pregiudizi cognitivi si trasformano, bisogna far attenzione a quello che si crede e si trova online. Secondo la cosmologia contemporanea, non esiste ancora una stella che appartenga ai salumi spagnoli, da nessuna parte, tranne che sulla Terra”. Un monito che vuole far capire quanto sia importante e potente uno strumento come Twitter.

Klein inoltre ha aggiunto: “Alla luce di alcuni commenti, sono costretto a chiarire che questo tweet che mostra un presunto scatto di Proxima Centauri era uno scherzo, questo ci fa capire che non bisogna credere a tutto quello che si vede, anche se postato da personaggi noti.”

Storia chiusa quindi? In realtà no, perché tre giorni dopo il primo tweet, il 3 agosto, Klein ha pubblicato una lettera di scuse. In essa esorta ancora una volta alla prudenza.