Le dash cam sono sempre più diffuse anche nel nostro paese. Una volta installate sul cruscotto o sul parabrezza delle vetture, possono registrare tutti gli spostamenti da visionare in un secondo momento in caso di necessità.

Il team di WolfBox ha voluto migliorare ulteriormente il concetto di dash cam realizzando la mirror dash cam G850. Si tratta di un potente strumento che unisce le funzionalità di uno specchietto retrovisore ad una serie di caratteristiche smart.

Guardando il WolfBox G850, sembra a tutti gli effetti uno specchietto retrovisore centrale da posizionare nella propria vettura. Tuttavia, una volta collegato alla presa accendisigari, il device prenderà vita.

Grazie a WolfBox G850 renderete la vostra macchina più smart e soprattutto più sicura grazie al prezioso supporto della dash cam

Lo schermo mostrerà su un display da 12 pollici le riprese effettuate dalla fotocamera 4K integrata. L’orientamento della fotocamera è regolabile per riprendere la strada e tutto ciò che si trova di fronte all’obiettivo.

La registrazione avviene in loop, quindi il viaggio sarà sempre monitorato. I file sono salvati su una memoria SD da 32GB fornita nella confezione di vendita. Attraverso un semplice click sul dispositivo, è possibile salvare la clip per evitare che venga sovrascritta dal sistema.

A ulteriore supporto dei guidatori, il sistema WolfBox G850 integra anche una retrocamera per essere coperti con riprese frontali e posteriori. Il sistema permette di attivare il supporto al parcheggio per avere ulteriori riferimenti visivi in fase di manovra. Infine, è presente anche un modulo GPS che permette di registrare anche la velocità di percorrenza del veicolo.



Lo specchietto smart, inoltre, include un accelerometro con rilevamento della forza G per attivare le riprese e salvarle separatamente in caso di improvvise collisioni. Questa feature può essere utile anche quando il veicolo è fermo e viene urtato, in questo caso la telecamera si attiva e riprende tutto ciò che succede nei pressi del veicolo.

Si tratta di accorgimenti che permetteranno agli automobilisti di essere più sereni. Avere una dash cam in macchina, infatti, fornirà una garanzia aggiuntiva in caso di incidente. La dinamica dello scontro sarà completamente registrata e non solo basata sulla testimonianza orale delle persone coinvolte. Il sistema WolfBox G850 è acquistabile direttamente Amazon o dal sito ufficiale del produttore insieme a tantissimi accessori utili per l’auto.