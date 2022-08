Dopo aver mancato la scadenza prevista di luglio per il programma beta One UI 5 (Android 13), Samsung ha sorprendentemente iniziato a inviarlo agli utenti di paesi selezionati venerdì. Ora sappiamo quali nazioni potranno partecipare al programma One UI 5 beta.

Ulteriori informazioni sul programma One UI 5 beta sono disponibili sul sito Web degli sviluppatori Samsung. La versione beta è disponibile nei seguenti paesi, secondo il sito Web:

Cina

India

Germania

Polonia

Corea

Regno Unito

Stati Uniti

One UI 5, per accedere al programma devi iscriverti a Members

Per iscriverti, apri l’app Samsung Members e accedi al banner della versione beta di Android 13 nella home page, oppure cerca il link di iscrizione in Avvisi (icona a forma di campana). Per eseguire l’aggiornamento, vai su Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa sul telefono dopo la registrazione.

Sebbene il sito non chiarisca quali telefoni siano idonei, Samsung Germany osserva che la versione beta è ora limitata alla serie Galaxy S22. Tuttavia, è probabile che in futuro si espanda a più dei migliori telefoni Android di Samsung.

Le prime indiscrezioni ci hanno già dato un assaggio di cosa aspettarci da One UI 5, come le modifiche all’interfaccia utente e un nuovo strumento di ‘riconoscimento ottico dei caratteri’ in grado di estrarre testo dalle immagini nella galleria. Detto questo, stiamo ancora aspettando un annuncio ufficiale da parte di Samsung per avere un quadro completo di cosa aspettarci da One UI 5.

Nel frattempo, i clienti che si uniscono dovrebbero aspettarsi problemi e alcune funzionalità, come i pagamenti contactless, potrebbero non funzionare, quindi installa la versione beta a tuo rischio.