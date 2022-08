È improbabile che Nintendo fornisca una nuova console quest’anno a causa delle persistenti sfide di fornitura con il suo hardware attuale. Dopo il rilascio di Nintendo Switch e del suo successore, Nintendo Switch OLED, i fan hanno atteso che una versione migliorata del dispositivo arrivasse sugli scaffali dei negozi. Tuttavia, la probabilità che il presunto Nintendo Switch Pro venga rilasciato nei prossimi mesi rimane improbabile, poiché Nintendo continua a fare i conti con la continua scarsità di chip a livello globale.

Secondo un nuovo rapporto di Nikkei, l’azienda di videogiochi sta lottando per ottenere i componenti e i semiconduttori essenziali per costruire le sue console. ‘Spesso facciamo scorta in estate per prepararci al picco della stagione delle vendite di fine anno’, ha spiegato il presidente di Nintendo Shuntaro Furukawa. Ha anche espresso dubbi sul fatto che l’organizzazione possa ora garantire i componenti di produzione necessari.

Nintendo Switch Pro, ancora nessun dettaglio sulla data

Secondo Nikkei, è improbabile che Nintendo rilasci un nuovo modello entro la fine dell’anno fiscale a causa della scarsa offerta di Switch (marzo 2023). Invece, farà tutto il possibile con il suo hardware attuale per raggiungere i suoi obiettivi di vendita elevati. Aspettati che Switch Pro appaia nel prossimo futuro e preparati ad aspettare ancora più a lungo poiché le difficoltà di fornitura globale di semiconduttori continuano a destabilizzare il settore.

Indipendentemente dai problemi di produzione, Nintendo potrebbe essere riluttante a sostituire gli attuali modelli Switch. Nintendo Switch è la console domestica più venduta nella storia di Nintendo, secondo GamesIndustry.biz. Sarà desideroso di estrarre quanto più valore possibile dall’hardware ed evitare di ritirare la console prima del suo tempo.

Questa è una notizia terribile per coloro che sperano in un aggiornamento, ma ci sono molti titoli in arrivo di cui entusiasmarsi per il sistema. Quando apparirà Nintendo Switch Pro o Nintendo Switch 2, alcuni appassionati credono che saranno necessarie solo alcune modifiche per renderlo una console al top.