Il nuovissimo OnePlus 10 T, secondo top di gamma lanciato dal colosso in questo 2022 è finalmente ufficiale. Stiamo parlando di un dispositivo diverso dal solito sotto molti aspetti.

Il device infatti stupisce in particolar modo per potenza e velocità di ricarica, senza puntare soltanto sul comparto fotografico. Andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli.

OnePlus 10 T, ecco le caratteristiche

Il nuovo dispositivo dispone di uno schermo Fluid AMOLED da 6.7 pollici Full HD+ con refresh variabile 60/90/120Hz, touch response rate fino a 1.000 Hz, HDR10+ 10-bit, display P3, Gorilla Glass 5. Monta un processore Snapdragon 8+ Gen 1 con 8/16 GB di memoria RAM e 128/256 GB di spazio di archiviazione.

Dispone di una tripla fotocamera posteriore rispettivamente da 50 megapixel il sensore principale, 8 megapixel il grandangolo e 2 megapixel il sensore macro. La fotocamera anteriore invece dispone di un sensore da 16 megapixel. Batteria da 4.800 mAh SUPERVOOC Endurance Edition da 150 W.

OnePlus 10T promette di avere “il miglior sistema di raffreddamento che si sia mai visto in uno smartphone OnePlus”, facendo di lui di fatto un gaming phone sotto mentite spoglie. OnePlus 10T sarà in vendita in Italia a partire dal 25 agosto 2022, mentre i pre-ordini partiranno dall’11 agosto su oneplus.com e Amazon. Due le colorazioni, Moonstone Black e Jade Green al prezzo di 719 euro per la versione 8/128 GB e 819 euro per la versione 16/256 GB.