La rapidità che si verifica quando si utilizza uno smartphone non dipende completamente dal processore del telefono. La RAM può influire sulla velocità e sul tipo di archiviazione, nel caso non lo sapessi. Ciò può essere particolarmente significativo per le persone che leggono o scrivono molto nella memoria del telefono, ad esempio quando acquisiscono molte immagini o filmati (motivo per cui è altrettanto importante scegliere la migliore scheda SD per la fotocamera).

La buona notizia è che il prossimo Samsung Galaxy Z Fold 4 potrebbe essere una bestia quando si tratta di velocità di lettura/scrittura. Questo è stato forse accennato da Samsung durante il Flash Memory Summit del 2022, quando ha annunciato l’intenzione di produrre in serie memoria flash UFS 4.0.

Samsung Galaxy Z Fold 4 arriverà settimana prossima

UFS 3.1 è ora uno dei formati di archiviazione flash più ampiamente utilizzati negli smartphone, tuttavia UFS 4.0 fornirà aggiornamenti e vantaggi significativi. Ciò offre trasferimenti di dati di 23,2 Gbps, velocità di scrittura di 2.800 MB/s e velocità di lettura di 4.200 MB/s, oltre ad essere il 45% più efficiente dal punto di vista energetico, il che significa che gli utenti possono leggere/scrivere rapidamente molti dati senza scaricare la batteria.

Samsung non può chiarire se UFS 4.0 verrà utilizzato nel Fold 4, ma la società ha dichiarato che sta sviluppando un modulo da 1 TB abbastanza piccolo da stare all’interno di uno smartphone. Quando lo combini con le speculazioni su un modello Galaxy Z Fold 4 da 1 TB, inizia a sembrare una possibilità. Il Galaxy Z Fold 4 sarà introdotto insieme al Flip 4 il 10 agosto. Le prenotazioni sono attualmente accettate e i consumatori che lo fanno riceveranno 200 euro di credito Samsung.