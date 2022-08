Vodafone: nuove promo di agosto con 100GB, la Digital la Special battono TIM

Uno dei presupposti su cui si basa Vodafone quando lancia le sue nuove offerte, è la campagna precedente. In base ai risvolti ottenuti in precedenza infatti il gestore tende ad adattare i prezzi e anche i contenuti.

A beneficiarne questa volta saranno soprattutto gli utenti che sono scappati via, proprio per permettere loro un rientro agevole. Ci sono infatti tre promozioni mobili che non lasceranno indifferenti le persone che prima erano utenti di Vodafone.

Vodafone offre il meglio ma solo per i vecchi clienti: il rientro è low cost con queste promo

Special Giga

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

1000 SMS verso tutti i numeri

70 giga di traffico dati, 100 se attivate SmartPay

Prezzo mensile di 7,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da Tim, Tiscali, Coop ESP, Coop Italia Full, Spusu, Digi Mobile

Special 100 Digital Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

100 giga di traffico dati in rete 4G per la navigazione sul web

Con Smartpay attivo, entrerete nel Vodafone Club con 5G e 10GB in più

Prezzo mensile di 9,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da CoopVoce, Iliad, Fastweb, PosteMobile e di altri MVNO

Vodafone Red Max Under 25