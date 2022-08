Iliad: sul sito ufficiale le migliori offerte, ecco 120GB per pochi euro con il 5G

In questo momento il provider migliore, per promo e per seguito, è Iliad. Il merito è delle sue offerte, soprattutto sul piano mobile.

La promo da battere è sempre la solita: la Giga 120. L’offerta in questione è tornata e sempre con le stesse caratteristiche.

Iliad: nuove promozioni per tutti gli utenti, ecco le migliori con costi mensili e contenuti di livello

Il mondo della telefonia diventa sempre più appetibile con le promozioni di Iliad. In questo momento dunque tutti coloro che stanno scegliendo il loro nuovo provider non possono passare indenni di fronte a quello che il noto gestore offre.

La promo mobile è la Giga 120, la quale con pochi euro mensili permette a tutti di avere minuti ed SMS senza alcun limite verso tutti ma anche molto altro. Ci sono infatti anche 120 GB in 4G/4G+ e 5G. Il 5G è disponibile su dispositivi compatibili con la rete iliad e nelle aree coperte da rete 5G iliad. Superati i 120GB, previo espresso consenso, continui a navigare a 0,90€/100MB.

Il prezzo mensile risulta una vera e propria occasione: solo 9,99 euro al mese, senza costi aggiuntivi e senza rimodulazioni.

Tornando al 5G, i vantaggi di questa rete sono sensibili anche dal punto di vista ambientale, trattandosi di una tecnologia eco-efficiente che può garantire un maggior flusso di dati mobili in circolazione con un minore consumo energetico. Il 5G è la prima tecnologia che sfrutta apparecchiature mobili cosiddette eco-progettate green by design, vale a dire che integrano le questioni energetiche già in fase di progettazione. Con l’offerta iliad hai i minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni incluse.