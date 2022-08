I fan dei giochi battle royale saranno lieti di apprendere che Apex Legends aggiornerà la versione originale della sua mappa più riconoscibile, Kings Canyon, per riportare il gigantesco teschio nella posizione di rilievo a cui ha diritto.

La nuova versione ‘Reforged’ della mappa di Kings Canyon farà il suo debutto nella prossima stagione di Apex Legends, ‘Hunted’, che inizierà la settimana successiva. Questa versione della mappa porterà con sé una serie di miglioramenti. La mappa resuscita la regione della mappa di Skulltown, che è stata distrutta nella stagione 5, e la reintroduce come Relic, una versione più aperta della zona precedentemente ristretta.

Apex Legends si prepara all’aggiornamento tanto richiesto

Le mappe di Apex Legends, come quelle di molti altri giochi con servizio live, subiscono regolarmente una serie di modifiche e aggiornamenti; tuttavia, ‘Hunted’ viene venduto dallo sviluppatore Respawn Entertainment come un’opportunità per indirizzare una quantità significativa di input degli utenti su Kings Canyon. Quando la nuova stagione inizierà, forse avrà un aspetto soddisfacente e sostanziale.

E, come è avvenuto per ciascuna delle precedenti nuove stagioni, ci sarà una nuova Leggenda che entrerà nella mischia. All’inizio della nuova stagione, i giocatori avranno l’opportunità di acquistare l’eroe Vantage, specializzato in cecchini. È abbastanza probabile che eccellerà in questa versione rinnovata di Kings Canyon dato che è un personaggio il cui kit sembra essere esclusivamente orientato a fornire aiuto alla squadra a distanza.

Il 9 agosto inizierà ufficialmente la stagione ‘Hunted’ di Apex Legends per i giocatori di tutto il mondo, quindi preparatevi per accogliere le novità.